Dólar comercial abre em alta, vira e cai O dólar começou o dia oscilando. Na abertura, subia 0,10% sobre o fechamento de ontem, cotado a R$ 2,892. Pouco depooi, no entanto, inverteu a mão, e às 10h30 caía 0,17%, cotado a R$ 2,884. O mercado está atento às captações de recursos externos por empresas brasileirsas. Há a expectativa no mercado para que uma grande empresa nacional traga recursos da ordem de US$ 300 milhões a US$ 400 milhões recém-captados. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.