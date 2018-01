Dólar comercial abre em baixa de 0,47%, cotado a R$ 2,9450 O dólar comercial abriu em baixa de 0,47% em relação aos últimos negócios de sexta-feira, cotado a R$ 2,9450 na ponta de venda das operações. O mercado financeiro retoma as atividades nesta Quarta-Feira de Cinzas ainda em esquema de plantão, com a liquidez (volume de negócios) reduzida. Investidores afirmam que permanece o clima de cautela por conta do noticiário político. As denúncias divulgadas no final de semana não atingiram o primeiro escalão do governo - leia-se o ministro José Dirceu -, mas a apreensão continua. Ainda que não surja nada de concreto contra Dirceu, o mercado teme que a cena política comprometa a agenda do Congresso e atrapalhe a economia. A medida tomada na sexta-feira pelo presidente Lula de determinar o fechamento dos bingos- como uma maneira de afastar as suspeitas de envolvimento do governo com o dinheiro do jogo -, foi considerada uma medida importante, mas que em nada ameniza o desconforto do mercado com o caso Waldomiro.