Dólar comercial abre em queda O dólar comercial abriu em queda de 0,60%, cotado a R$ 2,97. Às 10 horas, caía 0,47%, a R$ 2,974. Ontem, o mercado fechou comemorando a vitória do governo na votação do relatório da reforma tributária, na comissão especial e aguardando um novo sucesso para a votação em segundo turno da reforma da Previdência, no plenário da Câmara. Essa votação, no entanto, foi adiada para hoje. Mas os operadores acreditam que a derrota do governo nos trabalhos da reforma da Previdência podem não ter impacto forte na manhã de hoje. Veja a cotação do dólar.