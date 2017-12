Dólar comercial atinge R$ 2,00 com alta de 0,60% O dólar comercial está sendo vendido a R$ 2,00, com alta de 0,60%. O mercado está operando nervoso hoje por várias razões. Segundo analistas, ordens de compra de dólar aumentaram simultaneamente à aceleração da queda da Nasdaq e da Bovespa, que caíam 1,74% e 2,03% às 15h43, respectivamente. O crescimento do déficit da balança comercial neste ano, para US$ 557 mi, o fluxo negativo, a intranquilidade com a disputa política na Câmara e no Senado e a preocupação com a economia dos EUA e os efeitos sobre o País também estão motivando compras de dólar. Com a disparada da moeda, o ágio do dólar paralelo (cotado a R$ 2,153) sobre o comercial reduziu-se para 7,65%.