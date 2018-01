Dólar comercial cai com alívio político Neste início de semana, o dólar recua mais um pouco do que já havia recuado na semana passada. Na abertura, caía 0,24%, a R$ 2,862; às 11h, caía 0,10%, cotado a R$ 2,866. A queda, apesar de a cotação já estar baixa, já era esperada. Afinal, a sexta-feira passada chegou ao fim com sinais de que o caso Waldomiro está perdendo importância e nada foi acrescentado ao assunto durante o final de semana. Além disso, os últimos dados vindos dos EUA não mostram vigorosidade suficiente para que se aposte em alta de juro na maior economia do planeta, no curto prazo. Assim, o mercado brasileiro segue na expectativa de que as captações de empresas nacionais no mercado externo sejam retomadas, reforçando o fluxo de recursos que já vem se mantendo positivo devido, principalmente, ao bom desempenho das exportações. Veja a cotação do dólar.