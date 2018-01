Dólar comercial cai. Mercado está cauteloso O dólar abriu em queda nesta quinta-feira pós-Copom. Às 10h24, a moeda caía 0,55%, cotada a R$ 2,895. Os operadores do mercado de câmbio já esperavam uma abertura em queda porque está prevista a entrada de US$ 50 milhões da captação da Bradespar, hoje. Mas eles ressaltam que o mercado está mais cauteloso do que nos últimos dias. Isso porque o fato que intrigou o mercado e provocou a inversão da trajetória da cotação do dólar ontem - o fluxo cambial negativo de US$ 1,578 bilhão nos primeiros 10 dias de setembro - permanece sem explicação. O Banco Central disse que o detalhamento do número só ocorrerá na divulgação da nota sobre setor externo, prevista para o próximo dia 23. Até lá, o mercado vai operar com essa dúvida importante na cabeça e se os recursos captados no exterior recentemente não chegarem às mesas, pode haver retração dos investidores. Veja a cotação do dólar.