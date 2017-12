Dólar comercial com muitos motivos para subir Hoje é o dia da formação da ptax (a taxa média de câmbio) que será usada para a liquidação dos contratos futuros de fevereiro e de US$ 2,5 bilhões em dívida cambial. Os interesses em torno dessa taxa e a coincidência de notícias ruins que acontece desde a tarde de quarta-feira não devem permitir que a cotação do dólar recue hoje. O dólar abriu em alta de 0,51%, cotado a R$ 2,947, e às 10h20 subia 0,65%, a R$ 2,95. Ontem o mercado viveu um dia de nervosismo que há muito não era visto e, mesmo que esse movimento não tenha passado de um forte ajuste, a retomada da tranqüilidade não deve ser tão imediata. Embora o mercado tenda a exagerar sua reação em momentos de virada, pode-se dizer que o comportamento de ontem teve fundamentos: o Copom divulgou uma ata conservadora, o BC atuou na compra com o dólar na alta, os núcleos dos índices de inflação mostraram alta e colocaram dúvidas sobre o futuro da inflação e o Fed sinalizou que pode subir o juro americano antes do previsto. Se houve exagero e se esses motivos não são realmente suficientes para anular por completo o otimismo que se via nas primerias semanas do mês, no entanto, só deve dar para avaliar a partir de segunda-feira, quando o mercado estiver livre da influência dos vencimentos. Vale lembrar que hoje o BC não fará leilão de compra de dólares, conforme avisou o mercado em comunicado na noite de quarta-feira. Veja a cotação do dólar.