Dólar comercial com pouca oscilação A última reunião do Copom deste ano, ontem não apresentou novidades. Corroborando a expectativa de analistas e investidores, o corte da taxa Selic foi de um ponto porcentual. Ou seja, o juro passou para 16,5%, o dólar está ajustado a essa decisão. Assim, não há motivo para uma grande oscilação da moeda, hoje. De fato, a oscilação tem sido mínima; na abertura, a moeda subia 0,07%, cotada a R$ 2,933; às 11h25, subia 0,17%, a R$ 2,936. Ao mesmo tempo em que operam o câmbio em função do fluxo de recursos, os investidores em câmbio podem traçar as estratégias para 2004 com um novo componente em mãos: os números dos vencimentos de dívida cambial, divulgados ontem pelo BC. O dado mais importante a ser considerado pelos analistas, no entanto, é a declaração do chefe do Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab) do Banco Central, Sérgio Goldenstein, segundo a qual o BC manterá em 2004 a estratégia adotada a partir de junho deste ano, de reduzir a exposição cambial da dívida mobiliária federal. No total, os vencimentos de dívida cambial no ano que vem são de US$ 24,965 bilhões em títulos e swaps cambiais. O primeiro trimestre concentra o maior volume, de US$ 8,893 bilhões. Em janeiro, os vencimentos somam US$ 2,840 bilhões, seguidos de US$ 3,656 bilhões em fevereiro e outros US$ 2,397 bilhões em março. Veja a cotação do dólar.