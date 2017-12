Dólar comercial começa a semana em alta O dólar começou a semana em alta. Na abertura dos negócios, a moeda subia 0,35% sobre o fechamento da sexta-feira, cotada a R$ 2,850. Pouco depois, às 10h25, subia 0,88%, cotada a R$ 2,865. O câmbio deverá operar hoje já em compasso de espera para a nova forma de atuar do Banco Central em rolagem dos próximos vencimentos de dívida cambial. Na quinta-feira, o BC faz o primeiro dos dois leilões para a rolagem de 2,7 bilhões em papéis cambiais no dia 17/7. Segundo informou a autoridade monetária, a oferta dependerá da demanda existente no mercado, que será medida a partir de sondagens feitas pelo BC. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.