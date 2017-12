Dólar comercial começa a semana em alta O dólar está em alta, na manhã desta segunda-feira. Depois de abrir cotado a R$ 2,898, em alta de 0,17%, ele chegou à marca de R$ 2,90, em alta de 0,24%, às 10h54. O fluxo deve ser o principal norte do mercado de câmbio e as perspectivas continuam sendo de saldos positivos nos próximos dias. Porém os especialistas lembram que o fôlego para quedas expressivas nas cotações é limitado. Eles acreditam que os investidores estão dispostos a manter no curto prazo a cotação da moeda norte-americana num intervalo entre R$ 2,86 e R$ 2,90, encontrado há dias. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.