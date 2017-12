Dólar comercial começa a semana em alta As projeções para a taxa de câmbio, no médio e longo prazos, continuam em queda, conforme mostra a pesquisa semanal feita pelo Banco Central junto às instituições financeiras e divulgada hoje. Para o final do ano, por exemplo, o dólar é estimado em R$ 3,00, contra os R$ 3,02 anteriores. A previsão para o curto prazo, no entanto, ficou estável, em R$ 2,90. As explicações passam pelo fato de esta ser a última semana do mês e isso significar que a ptax (taxa média dos juros) da próxima sexta-feira valerá para a liquidação, não só dos contratos futuros negociados na BM&F, como é rotina, mas também para o resgate da dívida pública cambial que deixou e ser rolada. O dólar iniciou a semana em alta. Às 10h01, a moeda subia 0,49% sobre o fechamento da última sexta-feira, cotada a R$ 2,884. Veja a cotação do dólar.