Dólar comercial começa a semana em alta O número de captações externas de recursos continua surpreendendo positivamente o mercado de câmbio. E essa tendência tende a permanecer, pois o mercado internacional está totalmente receptivo ao Brasil e a recomendação de especialistas, inclusive estrangeiros, é de que tanto empresas quanto a União aproveitem essa janela de otimismo com o País para antecipar a captação de recursos que serão necessários para honrar compromissos no ano que vem. A avaliação de muitos é de que em algum momento de 2004 a situação da economia dos países desenvolvidos levará a elevações nas taxas e juros e isso sempre representa redução de fluxo para emergentes. Devido a essa estimativa de entradas de dinheiro, a perspectiva dos operadores brasileiros é de que a cotação do dólar não registrará pressões fortes, mesmo com a projeção de vencimentos privados de quase US$ 2,5 bilhões em dezembro. O dólar abriu hoje em alta de 0,24%, cotado a R$ 2,93; às 10h23, subia 0,27% sobre o fechamento da sexta-feira, cotado a R$ 2,931. Veja a cotação do dólar.