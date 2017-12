Dólar comercial começa a semana em alta O mercado de câmbio deve continuar se equilibrando entre duas forças nesta semana: de um lado o fluxo de capitais, que continua positivo e pressiona o dólar para baixo. De outro, as ações oficiais, como as compras atríbuidas ao Banco do Brasil e a redução das rolagens de dívida cambial pelo Banco Central, que geram uma pressão de alta. Especificamente hoje, a volatilidade mais expressiva do mercado internacional pode ajudar a definir o dia pela alta, mas o impacto a princípio não é significativo. O dólar abriu em alta de 0,24%, cotado a R$ 2,941, e às 10h56 subia 0,31%, a R$ 2,943. Veja a cotação do dólar.