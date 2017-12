Dólar comercial começa mais um dia em queda Nos dois primeiros dias úteis do ano, a sexta-feira da semana passada e ontem, o dólar acumulou queda de 1,69%. E hoje a moeda americana abriu novamente em queda, de 0,32%, chegando a R$ 2,845. Os operadores ouvidos pela Agência Estado afirmam que o recuo não é maior devido à atuação forte do Banco do Brasil, que estaria comprando recursos para o Tesouro honrar compromissos externos. Porém, a estimativa do próprio mercado é de que a necessidade de dólares do Tesouro em janeiro é inferior à dos últimos meses, o que limitaria essa atuação do BB. Além disso, a euforia do mercado internacional em relação ao Brasil não deve dar espaço para altas na cotação da moeda norte-americana. Os operadores dizem que a alta do C-Bond e a queda do risco Brasil alimentam ainda mais as expectativas de novas captações privadas. Desde o final de dezembro, os rumores nas mesas de operações são de que importantes empresas irão a mercado captar grandes volumes de recursos. Fala-se em emissões de até US$ 1 bilhão. Além disso, a avaliação é de que os vencimentos de dívida privada, estimados em US$ 1,7 bilhão, serão facilmente rolados. Veja a cotação do dólar.