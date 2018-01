Dólar comercial começa mais uma semana em alta Depois de ter acumulado alta de 2,82% na semana passada, o dólar inicia esta segunda-feira de olho no fluxo de recursos e na atuação do Banco do Brasil e às voltas com a formação de expectativas para o próximo vencimento de dívida pública cambial. E a moeda americana começa a semana em alta. Na abertura, subia 0,20%, cotada a R$ 2,953; às 10h11, subia 0,24%, a R$ 2,957. Os analistas destacam que dezembro tem um forte volume de vencimentos, de US$ 3,497 bilhões. Desse total, US$ 2,257 bilhões vencem no dia 1º e, pelas regras atuais, devem ser rolados nesta semana. Ou seja, se optar por rolar essa dívida ou parte dela, o BC terá de fazer pesquisa de demanda amanhã e anunciar suua oferta ao final da tarde desta terça-feira para que o leilão ocorra na quarta-feira. Com a escalada do dólar na semana passada, criou-se consenso no mercado de que haverá rolagem parcial deste vencimento de US$ 2,257 bilhões. Veja a cotação do dólar.