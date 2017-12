Dólar comercial começa o ano em queda O dólar começou o ano recuando, com queda de 0,83% na sexta-feira, e continuou seguindo o caminho da desvalorização na abertura de hoje. Às 10h17, caía 0,31%, cotado a R$ 2,87, exatamente o mesmo valor da abertura. Os especialistas dizem que essa queda ainda é conseqüência do comportamento do mercado no último dia útil de 2003, quando a alta do dólar foi de 1,43%, alimentada pela formação da ptax (taxa média) que foi usada na liquidação da dívida cambial de US$ 2,6 bilhões no dia 2 deste deste mês. A avaliação dos operadores é de que a queda de sexta-feira ainda não teria completado o ajuste em relação à alta do final de 2003. "O dólar teve queda em dezembro (-1,49%), apesar do forte volume de vencimentos e das remessas de lucros e dividendos, por isso, a percepção é de que não há motivos para a moeda norte-americana iniciar janeiro mais forte do que encerrou dezembro", disse um especialista ouvido pela Agência Estado. A avaliação é de que quando se completar o ajuste à alta do dia 30, o dólar deve ficar "de lado", aguardando uma maior definição de tendência para este início de ano. Veja a cotação do dólar.