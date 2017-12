Dólar comercial começa o dia em alta O dólar comercial está em alta na manhã de hoje. A moeda americana abriu em alta de 0,38% sobre o fechamento de ontem, cotada a R$ 2,909, e às 10h14 subia 0,35%, a R$ 2,908. Segundo operadores ouvidos pela Agência Estado, as movimentações em torno da rolagem de contratos futuros de dólar devem começar a ter influência no ambiente do mercado de câmbio hoje. Também podem pesar movimentações dos investidores visando a formação de um ptax (taxa média) favorável para o ajuste do vencimentos de contratos cambiais que vencem no dia 1º. Mesmo assim, os especialistas não acreditam em um grande crescimento no volume de transações, nem esperam oscilações fortes nas cotações. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.