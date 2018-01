Dólar comercial começa o dia em alta O dólar começou o dia em alta. Às 10h26, subia 0,33%, cotado a R$ 3,02. O comportamento do mercado de dólar hoje deve voltar a focar o fluxo de recursos, o desempenho dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e seu efeito sobre os papéis da dívida brasileira e o andamento dos trabalhos das reformas. A formação da ptax para a liquidação do vencimento de US$ 1,3 bilhão de hoje foi concluída ontem e, junto com ela, esgotou-se um dos fatores que mais pressionaram o dólar nos últimos dias. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.