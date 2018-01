Dólar comercial começa o dia em alta O dólar comercial abriu em alta de 0,30% sobre o fechamento de ontem, cotado a R$ 2,995. Às 10h07, subia 0,33%, a R$ 2,996. Ontem, dia 1º de setembro, o feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos criou um clima de apatia que os investidores torcem para que seja "coisa do passado". Há muito tempo os profissionais de câmbio aguardam melhora de liquidez e de oscilação nas cotações. Isso ocorreu no final do mês de agosto com os vencimentos, mas o feriado de ontem interrompeu o ritmo. Agora, a expectativa é de que o ânimo do final da semana passada seja retomado. Veja a cotação do dólar.