Dólar comercial começa o dia em alta O mercado de câmbio começou o dia computando a decisão do Banco Centrar de promover o enxugamento total do vencimento de dívida cambial do próximo dia 18, de US$ 1,2 bilhão. O efeito dessa decisão foi uma alta na cotação; às 10h50, a moeda subia 0,27%, cotada a R$ 2,943. A pressão tende a ser pequena e pontual, segundo fontes ouvidas pela Agência Estado. Até porquue, ontem, os especialistas afirmavam que o mercado já tinha embutido no preço a rolagem de uma parte menor do vencimento. A consolidação de uma trajetória para o dia vai depender, mais uma vez, do fluxo de recursos. O mercado de câmbio está fechando as últimas operações do ano já que, a partir de 15 de dezembro, boa parte dos players interrompe as atividades devido às festas de final de ano. Veja a cotação do dólar.