Dólar comercial começa o dia em alta Pouco antes da abertura dos negócios, os operadores de câmbio acreditavam que a cotação do dólar registrará alta na abertura de hoje. A avaliação, desde a tarde de ontem, é de que as entradas de recursos captados no exterior estão se esgotando e de que o mercado está enxuto, se comparado com as primeiras semanas deste ano, quando o fluxo era abundante. Na próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro, há a liquidação dos vencimentos de contratos futuros de dólar e de US$ 2,5 bilhões em dívida pública cambial. Essas liquidações ocorrerão com base na ptax de sexta-feira e, pelo menos para boa parte do mercado, deve interessar que se forme uma cotação alta. O mercado vai acompanhar atento também as atuações do BC. De fato, o dólar abriu em alta de 0,21%, cotado a R$ 2,851, e às 10h16 subia 0,11%, cotado a R$ 2,848. Não são esperadas pressões fortes no dólar. Até porque o otimismo com o cenário de médio e longo prazo continua inabalado e a perspectiva ainda é de que o mercado internacional segue interessado nas oportunidades oferecidas pelo Brasil. Essa percepção, inclusive, cresceu com a manutenção da Selic em 16,5%, que garante bons ganhos de arbitragem para quem capta no exterior. Principalmente agora que os analistas concluiram que a manutenção do juro não implica em deterioração de cenário. Veja a cotação do dólar.