Dólar comercial começa o dia em alta forte O dólar começou o dia em alta. Na abertura, era uma alta bem pequena, de 0,07%, com a moeda americana cotada a R$ 3,007, ante R$ 3,005 do fechamento de ontem. Em seguida, a alta se ampliou. Às 10h23, subia 0,63%, cotada a R$ 3,024. Os investidores em câmbio devem acompanhar de perto o comportamento dos mercados internacionais, neste dia em que o Federal Reserve (banco central dos EUA) define a taxa de juros da maior economia do planeta. Ontem à tarde, movimentos preventivos levaram o dólar a subir, rompendo a barreira dos R$ 3,00, que tinha se sustentado durante toda a manhã. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.