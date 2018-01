Dólar comercial começa o dia em leve alta O mercado de câmbio comemorou à exaustão ontem a aprovação das reformas, notícias de novas captações externas e recuo no risco Brasil. E derrubou o dólar a R$ 2,932. Esse rol de boas notícias ainda garantiu uma abertura próxima da estabilidade na manhã de hoje. Porém, começam os comentários nas mesas de operações de que o dólar está barato. Se isso se tornar consenso, a queda do dólar pode estancar, como se viu nos primeiros minutos de negócios de hoje: às 9h55, o dólar subia 0,27%, cotado a R$ 2,940; às 10h26, subia menos, 0,14%, a R$ 2,936. Veja a cotação do dólar.