Dólar comercial começa o dia em leve queda O dólar comercial abriu em queda de 0,20%, cotado a R$ 2,954. Às 10h35, caía 0,17%, a R$ 2,955. As expectativas do mercado de câmbio na manhã desta quinta-feira são as melhores possíveis: dar continuidade ao movimento de ontem, quando o volume de negócios cresceu mais de 60% e a trajetória das cotações assumiu uma tendência mais definida de queda. Depois de cerca de duas semanas de apatia no mercado de câmbio, o comportamento registrado ontem animou os investidores que hoje devem dar seqüência a movimentos mais intensos com dólar. Alguns analistas alertam, no entanto, que essa definição de trajetória de queda, se ocorrer, pode ter vida curta. Eles lembram que estamos no final do mês e, nesta fase, as cotações sempre são influencias pelo vencimento dos contratos futuros. Veja a cotação do dólar.