Dólar comercial começa o dia em queda O dólar comercial abriu em queda de 0,17%, hoje, cotado a R$ 2,865. Nos primeiros momentos dos negócios, a queda se acelerou, e às 10h19 era de 0,52%, com a moeda americana a R$ 2,855. O mercado está hoje na expectativa para o primeiro dia de leilão de swap (troca de títulos) para a rolagem de vencimento de dívida cambial no dia 1º. Das 12h às 13h, o Banco Central realiza leilão para a rolagem de US$ 2,480 bilhões em papéis cambiais em 1º de julho. O resultado da operação sairá a partir das 14h30 e, até lá, o mercado deverá operar na expectativa pela forma de atuação do BC. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.