Dólar comercial começa o dia em queda O dólar começou o dia em baixa, cotado a R$ 2,953 (-0,34%). Às 10h26, caía 0,27%, valendo R$ 2,955. Hoje, o mercado de câmbio deve ficar de olho, principalmente, nos trabalhos da reforma tributária. Mas acompanhará também as discussões sobre a previdenciária que devem acontecer no âmbito do PMDB e PT. Esses assuntos continuam sendo os focos principais dos investidores, que aguardam os resultados das votações dessas matérias para definir um cenário mais claro para a economia brasileira de médio prazo. Veja a cotação do dólar.