Dólar comercial começa o dia em queda Amanhã, dia 31, é a data de formação da Ptax ? a taxa média para o vencimento de cambiais no começo de novembro. A ata do Copom divulgada nesta manhã veio otimista, talvez não tanto quanto as declarações de ontem do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, o que promete trazer alguma correção no mercado de juros que pode se refletir no câmbio. Por causa esses fatores ? entre outros -, a maioria das apostas é de que hoje será mais um dia de queda para a moeda norte-americana. O dólar abriu em queda de 0,21%, valendo 2,839; às 10h49, caía 0,11%, cotado a R$ 2,842. Veja a cotação do dólar.