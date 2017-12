Dólar comercial começa o dia em queda O dólar comercial abriu hoje em ligeira queda, de 0,03%, cotado a R$ 2,941; a queda aumentou depois dos primeiros negócios, e, às 10h36, a moeda americana estava a R$ 2,935, queda de 0,24%. Com a aproximação da metade do mês, o mercado de câmbio começa a mostrar sinais de retração. Na segunda quinzena de dezembro, a liquidez reduz devido às festas de Natal e de Réveillon. O mercado espera também a decisão do BC para o próximo vencimento de dívida cambial. Mas esta só deve chegar ao final da tarde, depois dos negócios encerrados. Os investidores em câmbio vão monitorar hoje o ritmo das remessas de lucros e dividendos ao exterior e as posições que os players de juros assumirão, de olho na próxima reunião do Copom. Com os últimos dados que mostraram fraqueza na atividade industrial e inflação sob controle, crescem as apostas em cortes maiores da taxa de juro, o que pode levar a ajustes do dólar para cima. Veja a cotação do dólar.