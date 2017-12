Dólar comercial começa o dia em queda O mercado de câmbio abriu mais aliviado hoje, diante do desempenho positivo dos títulos da dívida e do risco Brasil. O dólar comercial abriu em queda de 0,51%, cotado a R$ 2,952, e às 10h23 caía 0,67%, a R$ 2,947. O risco Brasil recuava por volta das 10 horas para 655 pontos, e o mercado da dívida brasileira amanheceu em alta. Apesar da abertura calma, operadores não arriscam uma tendência para o dia. Um profissional ouvido pela Agência Estado disse que, teoricamente, não vê espaço para o dólar cair abaixo de R$ 2,94, dado que o cenário ainda é de cautela, e nem subir acima dos R$ 2,98, pois os fundamentos básicos internos ainda são positivos. No entanto, admite que hoje é impossível arriscar qualquer palpite sério diante da formação da ptax (taxa média) para o vencimento do dólar futuro de maio. Veja a cotação do dólar.