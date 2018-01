Dólar comercial começa o dia em queda Depois da segunda-feira de alta forte, o dólar começou o dia em queda. Às 9h27, logo após a abertura, caía 0,54%, cotado a R$ 3,107. Às 10h14, caía 0,51%, cotado a R$ 3,108. Hoje é o dia de formação da ptax (a taxa média) que será utilizada na liquidação do vencimento de US$ 2,246 bilhões em dívida cambial de amanhã. Mas, com a pressão que causaram ontem os acontecimentos internacionais na taxa de câmbio (o dólar fechou com alta de 1,03%, a R$ 3,124) a tendência de alta que era prevista para hoje por causa do vencimento deve ser anulada. Até porque, além da antecipação das compras feita ontem por aqueles que terão as posições liquidadas amanhã, o mercado avalia que as captações anunciadas recentemente podem gerar vendas, nesta manhã. "Seria razoável que quem captou escolhesse a data de hoje, quando a demanda tende a aumentar por causa do vencimento, para fazer suas vendas", disse um especialista. A antecipação de compras de ontem e a expectativa de entradas são as principais explicações para a abertura em queda na manhã de hoje, mas pode não ser suficiente para sustentar essa trajetória durante toda a manhã já que, segundo os especialistas, o mercado segue tenso e volátil e, portanto, o noticiário tende manter ter peso forte nas negociações. As variáveis de destaque para o mercado continuam sendo o preço do petróleo, o comportamento do mercado norte-americano e as notícias políticas e econômicas nacionais. Veja a cotação do dólar.