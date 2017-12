Dólar comercial começa semana em leve baixa O dólar abriu em baixa de 0,10%, cotado a R$ 2,907. E prosseguiu na mesma trajetória na primeira hora dos negócios: às 10h36, estava a R$ 2,905, em queda de 0,17%. Ao longo do dia e da semana, o mercado deve acompanhar especialmente a variação do fluxo, que tem sido positivo sobretudo na corrente comercial. Há quem considere também que, se o fluxo e a queda do dólar ganharem força, o BC poderá entrar na compra. O comportamento tranquilo do mercado internacional, com juro da T-Note de 10 anos em baixa (4,4256% por volta das 1h30) e bolsas em alta, contribui para esse ambiente mais tranquilo, que foi reforçado na sexta-feira com a divulgação do superávit primário recorde de março. Veja a cotação do dólar.