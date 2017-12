Dólar comercial continua equilibrado por fluxo e BC O dólar abriu estável, hoje, valendo R$ 2,844. Na primeira uma hora e meia de negócios, o dólar passou a ser negociado em leve alta; às 11h28, estava na máxima do dia, em alta de 0,28%, a R$ 2,847. Parece que nada do que possa acontecer vai mudar o fato de que o dólar se mantém numa das fases de maior estabilidade vividas após a política de câmbio livre. A enxurrada de dólares que chega ao País neste início de ano continua impedindo alta expressiva das cotações. Num primeiro momento, alguns analistas temeram que a decisão do Copom, que na quarta-feira manteve a Selic a 16,5% ao ano, poderia afetar o otimismo com que é visto o cenário econômico de médio prazo, e isso resultaria numa mudança no comportamento do dólar. Porém, apesar das críticas, o mercado parece estar absorvendo bem a manutenção do juro. Assim, com o ganho de arbritagem preservado pela estabilidade da Selic, as emissões externas tendem a seguir fortes e a estabilidade do dólar parece preservada. Veja a cotação do dólar.