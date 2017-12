Dólar comercial é negociado em baixa Pouco antes do meio-dia, o dólar acelerou a baixa em que operava desde a abertura. Às 11h52, caía 1,17%, cotado a R$ 2,866. Na abertura, estava em queda de 0,07%, cotado a R$ 2,898. O Banco Central volta a ofertar hoje contratos de swap (troca de títulos) para encerrar a rolagem de vencimento cambial do dia 1º. Até ontem, o Banco Central renovou 53,9% (US$ 1,337 bilhão) do vencimento de US$ 2,480 bilhões em papéis cambiais na próxima terça-feira. Hoje o BC oferta até US$ 700 milhões ou até 15.900 contratos de swap com cinco vencimentos diferentes. Se colocar a totalidade dos lotes, o BC renovará 82% do vencimento. Nesta sexta-feira, o mercado de câmbio também acompanha com atenção os desdobramentos da CPI do Banestado e os comportamentos do risco-país e dos C-Bonds, os títulos brasileiros mais vendidos no Exterior. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.