Dólar comercial em alta ao longo da manhã O dólar comercial abriu em alta de 0,24%, cotado a R$ 2,918, e se manteve em alta durante a manhã. Às 11h36, no entanto, a pressão de alta havia diminuído, com a moeda a +0,03%, cotada a R$ 2,912. Alguns operadores atribuem esta pressão ao que seria um certo desconforto com as notícias sobre mudança nos critérios para cálculo do superávit primário e também à cautela com a forte agenda de indicadores de hoje. Nos EUA, Alan Greenspan, do Fed, fala hoje, embora a princípio sobre Arábia Saudita, um tema distante do tema central dos investidores, que é o juro americano. Veja a cotação do dólar.