Dólar comercial em alta às vésperas do feriado O dólar abriu em alta de 0,14%, a R$ 2,88. E, na primeira hora de negócios, manteve a tendência de alta. Às 10h53, subia 0,21%, cotado a R$ 2,882. O Banco Central anunciou ontem que não rolará a dívida cambial de US$ 860 milhões em títulos e contratos de swap (troca) na próxima quinta-feira, dia 15 (do total, US$ 756 milhões são em títulos). A decisão já era esperada pelo mercado mas, mesmo assim, deve gerar aumento da demanda por dólar no mercado à vista, ajudando a imprimir trajetória de alta na abertura de hoje. Até porque o feriado de Sexta-feira Santa está aí e os investidores devem optar por manter posições cautelosas para atravessar esse final de semana prolongado. Principalmente porque a retomada da tranqüilidade do cenário político mostra-se frágil. Veja a cotação do dólar.