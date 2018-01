Dólar comercial em alta bem leve A cotação do dólar continua oscilando de acordo com o fluxo e informações que tenham relação direta com a movimentação de recursos. Foi o que aconteceu ontem, quando os rumores sobre uma elevação da cotação do Brasil, junto a uma pequena entrada de dólares, levaram a cotação do mercado à vista para o terreno negativo, no período da tarde. Durante a primeira hora de negócios, hoje, o dólar esteve em pequena alta. Na abertura, subia 0,07% sobre o fechamento de ontem, cotado a R$ 2,923. Às 11h, subia 0,17%, cotado a R$ 2,926, mas às 11h05 já havia retornado para o patamar anterior, de R$ 2,923. Veja a cotação do dólar.