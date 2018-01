Dólar comercial em alta, Bolsa em queda O dólar está em alta na manhã desta quarta-feira. Subia 0,13% na abertura, cotado a R$ 3,08, e estava em alta de 0,36%, a R$ 3,087, às 10h40. A queda do dólar ontem só mostrou que a volatilidade segue como marca principal dos negócios desde que se instalou o temor de que a taxa de juros dos Estados Unidos suba já em junho, mudando os volumes e o ritmo do fluxo de recursos internacional em prejuízo dos países emergentes. O recuo de ontem acompanhou a trégua vista nos mercados internacionais e superou o impacto que poderia ter outro componente atual de preocupação do mercado nos últimos dias: o preço do petróleo, que superou US$ 40. Mas, se o valor do petróleo foi relegado a segundo plano ontem, hoje pode ser diferente. Segundo os analistas, o preço da commodity, que continua em torno de US$ 40, vai ser monitorado e seu comportamento deve ter peso nas transações. A Bolsa de Valores de São Paulo estava em queda de 0,87% às 10h46. Veja a cotação do dólar e a posição da Bolsa.