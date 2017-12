Dólar comercial em alta crescente O dólar comercial abriu em alta bem leve, de 0,14%, cotado a R$ 2,925%. Ao longo da primeira hora de negócios, a alta foi se acelerando; às 11h11, subia 0,38%, cotado a R$ 2,932. A moeda deve ter sua trajetória definida de acordo com o fluxo. A expectativa ainda é de que as entradas superem as saídas, mas os especialistas lembram que há o vencimento de dívida cambial do dia 18 e as necessidades de tesourarias, sazonais no final de ano, que tendem a equilibrar a oferta de dólares, como tem ocorrido nos últimos dias. Além disso, há o BB que, em última instância, tem entrado na compra para manter o dólar sem oscilações fortes. Os operadores de câmbio ressaltam que esta é praticamente a última semana útil do ano e, por isso, deve concentrar, inclusive, os negócios que atendem às necessidades das empresas nos últimos dias de dezembro. Nesse ambiente, o noticiário ganha importância menor, mas nem por isso será esquecido. Os investidores vão acompanhar, principalmente, os movimentos em torno da última reunião do Copom de 2003. O consenso é de queda da taxa de juros e um corte de um ponto porcentual já está no preço. Uma decisão diferente dessa, no entanto, gerará ajuste no valor do dólar. A avaliação é de que esse ajuste será pontual e pequeno. Veja a cotação do dólar.