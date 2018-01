Dólar comercial em alta, depois do Copom O dólar começou em alta, perto da marca dos R$ 3,00. Na abertura, subia 0,40%, a R$ 3,007; às 10h16, subia 0,23%, a R$ 3,002. O mercado está zerado em dólar e retraído, segundo analistas, e deve começar a reposicionar-se a partir de agora, com a nova taxa de juros na mão. Ontem, essa nova Selic, que foi cortada em 2,5 pontos porcentuais para 22%, chegou surpreendendo o mercado no início da tarde. Afinal, o discurso em prol do comportamento gradual feito pelo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, levou o consenso do mercado a apostar em recuo de 1,5 ponto porcentual e os mais ousados a se limitarem a estimar corte de 2 pontos porcentuais. Por isso, a primeira reação ontem foi de alta, mas a pressão se esgotou rapidamente. Veja a cotação do dólar.