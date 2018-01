Dólar comercial em alta forte O mercado não tem mais dúvidas: o Banco Central quer o dólar acima de R$ 2,90. Depois de ficar ausente por três dias úteis consecutivos, a autoridade monetária voltou a comprar a moeda norte-americana no mercado à vista ontem, quando a cotação perdia força. A idéia de piso informal consolidou-se pois o leilão do BC ocorreu em momento em que, segundo operadores, não havia excesso de liquidez e, embora a moeda estivesse em queda, não se registrava volatilidade significativa. De qualquer forma, o BC não merece as mesmas críticas feitas em suas operações da semana passada, quando as atuações ocorreram sem liquidez e com a cotação em alta. O dólar abriu em alta de 0,45%, cotado a R$ 2,932. A alta chegou a ceder um pouco, mas acelerou-se novamente e às 11h48 chegava a 0,72%, com o dólar a R$ 2,94. Veja a cotação do dólar.