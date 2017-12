Dólar comercial em alta leve O mercado de câmbio começou o dia de olho no comportamento do risco Brasil e dos títulos da dívida externa, que ontem maximizaram o ajuste da cotação do dólar para baixo, resultando num fechamento de R$ 2,926. Os investidores acompanham também o fluxo de recursos já que várias operações, tanto de entrada, quanto de saída, estão previstas para estes dias. Na abertura, o dólar estava exatamente como fechou ontem. Às 11h08, subia 0,17%, cotado a R$ 2,931. Veja a cotação do dólar.