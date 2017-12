Dólar comercial em alta leve Os dados da economia americana referentes a emprego devem ser um dos alvos da atenção do mercado de câmbio brasileiro. O resultado não deve influenciar os negócios hoje, nem no médio prazo, mas tem importância na definição das estratégias para o início de 2004. A taxa de juros baixa dos Estados Unidos é, sem dúvida, um dos fatores que contribuem para o atual fluxo de recursos amplamente favorável ao Brasil. Por isso, monitorar o comportamento da economia dos EUA e tentar antecipar o andamento futuro da sua política monetária torna-se fundamental para montar as estratégias de médio prazo para o câmbio. No curtíssimo prazo, o fluxo é o comandante do comportamento da cotação do dólar. Próximo do final do ano, o mercado de câmbio limita-se a operar considerando as necessidades de moeda para honrar compromissos externos e a remessa de lucros e dividendos, a entrada de recursos conseguida pela avalanche de emissões privadas feitas no exterior e a zeragem de posições de tesouraria com objetivo de limpar os balanços de final de ano. A estimativa dos operadores é de que o dólar tende a seguir o comportamento dos últimos dias. Ou seja, espera-se a continuidade da alta sutil do dólar, com as entradas de recursos equilibrando o aumento de demanda de divisas próprio de final de ano. A oscilação do dólar hoje confirma essa estimativa dos operadores. A moeda abriu em levíssima alta, de 0,03%, cotada a R$ 2,935; às 10h45, subia 0,20%, a R$ 2,940. Veja a cotação do dólar.