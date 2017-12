Dólar comercial em alta leve O mercado de câmbio não espera mudanças para o comportamento visto nas cotações nos últimos dias. A moeda norte-americana iniciou a manhã com pequena alta (estava a R$ 2,947 às 10h55, alta de 0,07%), mas deve definir a trajetória somente no decorrer do período, de acordo com o fluxo. O mercado espera entradas, mas é consenso de que o fluxo positivo seria absorvido facilmente por empresas e bancos que precisam honrar compromissos externos e remeter lucros e dividendos. Isso explica a pequena alta da abertura (0,17%) e, mesmo que haja entrada, o mercado não acredita em recuo significativo das cotações. Pressões exageradas também estão descartadas, principalmente se houver sinais de que a Petrobras vai trazer para o País pelo menos parte de sua última captação. Essa, aliás, é a maior curiosidade dos investidores de câmbio, no momento. Vale lembrar que o mercado não fechou os olhos e os ouvidos ao noticiário, mas só informações muito importantes e destoantes da expectativa teriam impacto nos negócios. Não foi o caso do IPCA de novembro, que ficou em 0,34%, dentro das estimativas do mercado, que variavam entre 0,20% e 0,35%. Veja a cotação do dólar.