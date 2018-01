Dólar comercial em alta leve A avaliação de que o risco país não vai voltar a níveis tão baixos quanto os que registrou no início do ano no curto prazo, devido ao fato de que os cenários de tensão política interno e de temor com terrorismo no exterior devem perdurar, parece ter sido totalmente englobada no preço do dólar ontem. Os especialistas explicam que, apesar dos problemas que têm surgido, a procura por hedge (proteção) mantêm-se mínima. Assim, a cada piora nas perspectivas há um ajuste nos preços do dólar para cima, mas o movimento é limitado. Foi o que ocorreu ontem e o que acontece no início dos negócios esta manhã. O dólar abriu estável, a R$ 2,93%. Em seguida passou a operar em alta, mas em alta leve. Às 10h35, subia 0,27%, a R$ 2,938. Veja a cotação do dólar.