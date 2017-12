Dólar comercial em alta leve O dólar comercial está em alta leve na manhã desta quarta-feira. Na abertura, às 9h35, subia 0,14%, cotado a R$ 2,897. Às 11h02, subia 0,10%, a R$ 2,896. Pouco antes da abertura, os operadores já previam essa alta, atribuída a pressões esperadas para a formação da ptax (taxa média) hoje diante do vencimento de dívida cambial e swap (troca) de amanhã (US$ 860 milhões) e também ao comportamento negativo do mercado externo. Os operadores consideravam que a alta da moeda americana não deveria ser forte. Ainda que uma piora externa puxe com mais força o dólar, previu um profissional, a tendência seria a cotação recuar após bater nos R$ 2,90. "As expectativas ainda são muito positivas com as captações externas", comentou um operador, lembrando que, além das operações privadas, o vencimento da dívida soberana desta semana também alimenta especulações sobre uma possível nova emissão do governo. Veja a cotação do dólar.