Dólar comercial em alta. Mercado espera leilão O dólar comercial começou o dia de hoje em alta. Na abertura, subia 0,07%, cotado a R$ 2,905. Às 10h53, a alta havia avançado para 0,48%, com a moeda valendo R$ 2,917. O IPCA-15 de setembro, que foi de 0,57%, ficou dentro das expectativas (entre 0,48% e 0,65%, segundo pesquisa feita pela Agência Estado junto a economistas do mercado). Assim, o dia começou sem notícias novas que tenham impacto nos negócios, e o o mercado de câmbio deve aumentar ainda mais seu interesse pelos movimentos em torno do leilão de rolagem de dívida pública cambial, marcado para amanhã. Habitualmente as rolagens já chamam a atenção do mercado. Desde junho, esse interesse aumentou ainda mais porque o governo intensificou sua estratégia de reduzir a dívida em moeda estrangeira. Na operação desta semana, as expectativas crescem ainda mais pois será a primeira vez que a rolagem ocorrerá em um único leilão. Veja a cotação do dólar.