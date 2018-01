Dólar comercial em alta; mercado olha fluxo O dólar está em alta na manhã desta terça. Na abertura, subia 0,45%, cotado a R$ 2,893; instantes depois, a alta cedeu, mas em seguida voltou para esse mesmo patamar, onde estava às 10h37. As apostas em torno da definição da taxa de juros pelo Copom, que inicia hoje sua reunião deste mês, continuam sendo o destaque nas mesas de operações. Porém, para as decisões de negócios com dólares, essas conversas e todas as demais que se referem ao noticiário do dia-a-dia estão pesando pouco. As contas sobre a quantidade de recursos que devem entrar no País nos próximos dias falam mais alto. Só um fator técnico pode se sobrepor a isso, especificamente hoje: a formação da ptax (a taxa média) para a liquidação de dívida cambial que vence amanhã. O vencimento soma US$ 1,4 bilhão e somente 42,7% desse montante foram rolados. Veja a cotação do dólar.