Dólar comercial em alta, na marca dos R$ 2,91 O dólar abriu em alta forte, de 0,80%, cotado a R$ 2,915. Nos primeiros momentos dos negócios, oscilou um pouco, mas sempre em alta, ao redor da marca dos R$ 2,91; às 10h34, estava a R$ 2,91, em alta de 0,62%. O Banco Central faz hoje o segundo leilão de swap cambial para a rolagem de vencimento de US$ 2,7 bilhões do próximo dia 17, e o mercado já sabe que o porcentual a ser renovado será, no máximo, de 63,38%. Cresce, também, o debate em torno de outro assunto que preocupa os investidores - a possibilidade de recuo do governo nas negociações em torno da proposta de reforma da Previdência no Congresso. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.