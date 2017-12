Dólar comercial em alta na sexta-feira O dólar está em alta nesta sexta-feira. Àsa 11h45, a moeda americana subia 0,38% sobre o fechamento de ontem, cotada a R$ 2,881. Passada a expectativa em torno do acordo para a finalização do relatório da Reforma da Previdência, o mercado de câmbio deve ter um novo dia atrelado ao fluxo de recursos. Ontem o Itaú BBA concluiu emissão de US$ 100 milhões em bônus. Ainda está em andamento uma captação de US$ 50 milhões do Banespa, além de operações da Aracrz, CSN, Ipiranga e Vale do Rio Doce. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.