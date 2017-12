Dólar comercial em alta na véspera do feriado O dólar comercial abriu em alta de 0,31%, cotado a R$ 2,88, nesta véspera de feriado. Às 10h24, permanecia exatamente nesse patamar. A liquidez do mercado de câmbio deve ser reduzida. Até porque, nos EUA, os mercados de títulos do Tesouro e bradies, balizadores para os negócios com dólar no Brasil, fecharão mais cedo, às 15h (de Brasília). Devido ao final de semana prolongado, os operadores acreditam que os negócios refletirão cautela dos investidores, que não devem assumir posições ousadas, principalmente depois que se acirrou o conflito no Iraque. No Brasil, também cresceram as dúvidas em relação à inflação e, embora o ambiente político esteja mais calmo, os investidores não se esquecem que estamos em ano eleitoral e que a oposição não desistiu de atingir o governo de alguma forma. Veja a cotação do dólar.